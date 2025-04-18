Тепло как никогда и внезапные грозы: какая погода ждет украинцев 18 апреля

Так, 18 апреля погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления.

"Только на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами", - рассказали синоптики.

На остальной территории будет без осадков - в "Укогидрометцентре" прогнозируют теплую погоду, которой не повредит даже оживленный ветер южных направлений.

"И только на побережье морей максимальная температура несколько ниже за счет прохладной водной поверхности. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с", - отметили синоптики.

Температура днем 19-24°, на побережье морей 15-20°.



Погода в Украине 18 апреля (facebook.com/UkrHMC)