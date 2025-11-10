Тепло і в тренді: Тіна Кароль показала, як стилізувати звичайну куртку та вразити всіх

Співачка Тіна Кароль довела, що навіть базові речі можуть виглядати розкішно. Артистка поділилася новим фото, на якому постала у стильному повсякденному аутфіті, який легко повторити.
Детальніше про стиль Кароль розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з її Instagram.
Співачка позувала перед дзеркалом у короткій чорній куртці з високим коміром-стійкою, який додає образу структурності. Вона поєднала її з вузькими штанами, які підкреслюють фігуру, та високими шкіряними чоботами з гострим носком - головним акцентом образу.
Totalblack-образ виглядає стримано, але водночас надзвичайно ефектно. Волосся артистка зібрала у гладкий пучок, залишивши обличчя відкритим, а макіяж зробила мінімальним, підкресливши природну красу. Єдиний яскравий штрих це червоний манікюр, який додає образу жіночності.
Цей ансамбль чудово демонструє, як поєднати практичність і шарм у повсякденному гардеробі. Куртка створює відчуття тепла й комфорту, а високі чоботи додають елегантності. Завдяки продуманому крою аутфіт залишається легким і не обтяжує фігуру, а акцент на монохромності дозволяє виглядати гармонійно у будь-якій ситуації.
"Лук" Кароль це ідеальний приклад того, як створити актуальний образ для холодного сезону. Об’ємні куртки повернулися в моду, і зараз саме час навчитися їх правильно стилізувати.
Тіна показала, що найкраще поєднувати їх із вузьким низом - джинсами або легінсами, щоб зберегти пропорції. Високі чоботи на підборах додають впевненості й візуально подовжують ноги.
Такі образи залишаються безпрограшним рішенням, адже вони личать усім, не виходять із моди й легко адаптуються під будь-яку подію. Достатньо лише змінити аксесуари, щоб перетворити денний "лук "на вечірній.
