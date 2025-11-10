Тепло и в тренде: Тина Кароль показала, как стилизовать обычную куртку и поразить всех

Певица Тина Кароль доказала, что даже базовые вещи могут выглядеть роскошно. Артистка поделилась новым фото, на котором предстала в стильном повседневном аутфите, который легко повторить.
Подробнее о стиле Кароль рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories из ее Instagram.
Певица позировала перед зеркалом в короткой черной куртке с высоким воротником-стойкой, который добавляет образу структурности. Она соединила ее с узкими брюками, которые подчеркивают фигуру, и высокими кожаными сапогами с острым носком - главным акцентом образа.
Totalblack-образ выглядит сдержанно, но в то же время чрезвычайно эффектно. Волосы артистка собрала в гладкий пучок, оставив лицо открытым, а макияж сделала минимальным, подчеркнув естественную красоту. Единственный яркий штрих это красный маникюр, который добавляет образу женственности.
Этот ансамбль прекрасно демонстрирует, как совместить практичность и шарм в повседневном гардеробе. Куртка создает ощущение тепла и комфорта, а высокие сапоги добавляют элегантности. Благодаря продуманному крою аутфит остается легким и не утяжеляет фигуру, а акцент на монохромности позволяет выглядеть гармонично в любой ситуации.
"Лук" Кароль это идеальный пример того, как создать актуальный образ для холодного сезона. Объемные куртки вернулись в моду, и сейчас самое время научиться их правильно стилизовать.
Тина показала, что лучше всего сочетать их с узким низом - джинсами или леггинсами, чтобы сохранить пропорции. Высокие сапоги на каблуке добавляют уверенности и визуально удлиняют ноги.
Такие образы остаются беспроигрышным решением, ведь они подходят всем, не выходят из моды и легко адаптируются под любое событие. Достаточно лишь сменить аксессуары, чтобы превратить дневной "лук" в вечерний.
