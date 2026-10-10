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Тепло і дощі у східних областях: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

07:00 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Тепло і дощі у східних областях: чого чекати від погоди в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 10 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 10 жовтня, очікується тепла погода. Дощі можливі лише у східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях вдень невеликі дощі.

Вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 14-19°, у південній частині до 23°.

Тепло і дощі у східних областях: чого чекати від погоди в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 10 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 14-19°, у Києві 17-19°.

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

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