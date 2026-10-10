Тепло и дожди в восточных областях: чего ждать от погоды в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 10 октября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине сегодня 10 октября ожидается теплая погода. Дожди возможны только в восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях днем небольшие дожди. Утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 14-19°, в южной части до 23°. Фото: какой будет погода в Украине 10 октября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 14-19 °, в Киеве 17-19 °.