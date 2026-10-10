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Тепло и дожди в восточных областях: чего ждать от погоды в Украине сегодня

07:00 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Тепло и дожди в восточных областях: чего ждать от погоды в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 10 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня 10 октября ожидается теплая погода. Дожди возможны только в восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях днем небольшие дожди.

Утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 14-19°, в южной части до 23°.

Тепло и дожди в восточных областях: чего ждать от погоды в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 10 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 14-19 °, в Киеве 17-19 °.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

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