Тепло и дожди в восточных областях: чего ждать от погоды в Украине сегодня
07:00 10.10.2026 Сб
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Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 10 октября (коллаж РБК-Украина)
В Украине сегодня 10 октября ожидается теплая погода. Дожди возможны только в восточных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях днем небольшие дожди.
Утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 14-19°, в южной части до 23°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 14-19 °, в Киеве 17-19 °.
Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.