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Тепло чи раптове похолодання? Прогноз погоди в Україні на 24 квітня

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 24 квітня, в Україні все ще побуде тепла погода. Але похолодання вже скоро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, 24 квітня на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу, тиск знижуватиметься.

"Проте над Україною все ще знаходитиметься тепла повітряна маса.  Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - зазначили синоптики.

Вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Погода у Києві і області

Мінлива хмарність. Без опадів (вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза)

Вітер східний, 3-8 м/с.Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.


Погода в Україні 24 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у квітні в Україні

Прогнозуючи погоду на квітень, синоптики попереджали, що другий місяць весни в Україні буде теплішим за норму. Але все одно без похолодання не обійшлося.

Разом з тим у квітні в Україні було дійсно досить тепло. Зокрема, низку температурних рекордів було встановлено у 10 містах у різних регіонах України впродовж 18-20 квітня.

Детальніше про погоду в Україні до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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