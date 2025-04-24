Тепло чи раптове похолодання? Прогноз погоди в Україні на 24 квітня

Погода у квітні в Україні

Прогнозуючи погоду на квітень, синоптики попереджали, що другий місяць весни в Україні буде теплішим за норму. Але все одно без похолодання не обійшлося.

Разом з тим у квітні в Україні було дійсно досить тепло. Зокрема, низку температурних рекордів було встановлено у 10 містах у різних регіонах України впродовж 18-20 квітня.

Детальніше про погоду в Україні до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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