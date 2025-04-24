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Тепло или внезапное похолодание? Прогноз погоды в Украине на 24 апреля

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 апреля, в Украине все еще побудет теплая погода. Но похолодание уже скоро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, 24 апреля на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада, давление будет снижаться.

"Однако над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - отметили синоптики.

Днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза)

Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.


Погода в Украине 24 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в апреле в Украине

Прогнозируя погоду на апрель, синоптики предупреждали, что второй месяц весны в Украине будет теплее нормы. Но все равно без похолодания не обошлось.

Вместе с тем в апреле в Украине было действительно достаточно тепло. В частности, ряд температурных рекордов был установлен в 10 городах в разных регионах Украины в течение 18-20 апреля.

Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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