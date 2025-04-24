Тепло или внезапное похолодание? Прогноз погоды в Украине на 24 апреля

Так, 24 апреля на погоду большинства западных, а днем и северных областей начнет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада, давление будет снижаться.

"Однако над Украиной все еще будет находиться теплая воздушная масса. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - отметили синоптики.

Днем в большинстве западных, северных областей и в юго-восточной части кратковременные дожди, местами грозы. Температура днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза)

Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.



Погода в Украине 24 апреля (facebook.com/UkrHMC)