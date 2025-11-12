ua en ru
Тепло чи холод? Україну накриє волога погода з різкими перепадами

Україна, Середа 12 листопада 2025 07:00
Тепло чи холод? Україну накриє волога погода з різкими перепадами Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 12 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Листопад продовжує демонструвати мінливу осінню погоду - з туманами, дощами та періодичним похолоданням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, у середу, 12 листопада, волога погода охопить практично всю територію України.

Найбільш відчутні опади прогнозуються у західних областях, а також на сході та в Криму. До вечора до дощової зони приєднаються Одещина, Вінниччина та Черкащина. На решті території очікується хмарність та мряка.

Температура вдень у більшості регіонів становитиме від шести до одинадцяти градусів тепла. Тепліше буде в Криму, Приазов’ї, на Донеччині та Луганщині - від дванадцяти до шістнадцяти градусів тепла.

Погода у Києві

У Києві серйозних опадів синоптики не прогнозують - можливі лише незначні мокрі дощі. Температура вночі та вдень буде майже однаковою: від шести до восьми градусів тепла.

Зміни погоди

Наприкінці тижня очікуються нові зміни погоди. У п’ятницю та суботу температура підвищиться до десяти - дванадцяти градусів тепла, але вже в неділю похолоднішає до восьми градусів тепла. У понеділок, 17 листопада, прогнозується чергове потепління - до дванадцяти градусів тепла.

Нагадаємо, за даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.

