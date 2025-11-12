ua en ru
Тепло или холод? Украину накроет влажная погода с резкими перепадами

Украина, Среда 12 ноября 2025 07:00
Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 12 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Ноябрь продолжает демонстрировать переменчивую осеннюю погоду - с туманами, дождями и периодическим похолоданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, в среду, 12 ноября, влажная погода охватит практически всю территорию Украины.

Наиболее ощутимые осадки прогнозируются в западных областях, а также на востоке и в Крыму. К вечеру к дождливой зоне присоединятся Одесская, Винницкая и Черкасская области. На остальной территории ожидается облачность и туман.

Температура днем в большинстве регионов составит от шести до одиннадцати градусов тепла. Теплее будет в Крыму, Приазовье, в Донецкой и Луганской областях - от двенадцати до шестнадцати градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киеве серьезных осадков синоптики не прогнозируют - возможны лишь незначительные мокрые дожди. Температура ночью и днем будет почти одинаковой: от шести до восьми градусов тепла.

Изменения погоды

В конце недели ожидаются новые изменения погоды. В пятницу и субботу температура повысится до десяти - двенадцати градусов тепла, но уже в воскресенье похолодает до восьми градусов тепла. В понедельник, 17 ноября, прогнозируется очередное потепление - до двенадцати градусов тепла.

Напомним, по данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.

