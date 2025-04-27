Тепло чи дощі? Синоптики розповіли, якою буде погода 27 квітня

Сьогодні, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі в трьох областях. Загалом в країні, як і попереджали синоптики, істотно похолоднішає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів, вдень у східних областях місцями невеликий дощ.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 7-12° тепла; у Києві вдень 10-12° тепла.
Середня температура повітря очікується на рівні 15-19° тепла, у гірських районах - 12-14°, що на 1,5-2° вище за кліматичну норму.
Кількість опадів за місяць прогнозується на рівні 35-76 мм, а в Карпатах і місцями на Прикарпатті - 88-138 мм, що відповідає середнім показникам.
Більше про прогноз погоди на травень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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