Тепло чи дощі? Синоптики розповіли, якою буде погода 27 квітня

Погода в Україні у травні 2025 року

Середня температура повітря очікується на рівні 15-19° тепла, у гірських районах - 12-14°, що на 1,5-2° вище за кліматичну норму.

Кількість опадів за місяць прогнозується на рівні 35-76 мм, а в Карпатах і місцями на Прикарпатті - 88-138 мм, що відповідає середнім показникам.

Більше про прогноз погоди на травень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.