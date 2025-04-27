Тепло или дожди? Синоптики рассказали, какой будет погода 27 апреля

Погода в Украине в мае 2025 года

Средняя температура воздуха ожидается на уровне 15-19° тепла, в горных районах - 12-14°, что на 1,5-2° выше климатической нормы.

Количество осадков за месяц прогнозируется на уровне 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что соответствует средним показателям.

Больше о прогнозе погоды на май - читайте в материале РБК-Украина.

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