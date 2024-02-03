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Тепло, але не без зимових "сюрпризів". Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що навіть вночі завтра в Україні будуть "плюси", майже весняну погоду зіпсують мокрий сніг з наліпанням та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зимові "сюрпризи"

Завтра очікуються часом невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

Тепло, навіть вночі

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8°, у південній частині до 11°, на півночі Лівобережжя 0-5° тепла.

В Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби близько 0°.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Погода у лютому 2024 в Україні

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4° морозу до 2° тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України - близько до норми.

При цьому, за даними народного синоптика, на початку місяця на Одещині та у Криму можливе прогрівання повітря в денні години вище +10, а ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.

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