Тепло, но не без зимних "сюрпризов". Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Зимние "сюрпризы"

Завтра ожидаются временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, иногда налипание мокрого снега.

Тепло, даже ночью

Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, в южной части до 11°, на севере Левобережья 0-5° тепла.

В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°С.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Погода в феврале 2024 в Украине

Средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4° мороза до 2° тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

При этом, по данным народного синоптика, в начале месяца в Одесской и Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.