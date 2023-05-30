Тепло, але місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на завтра

В Україні прогнозують мінливу хмарність. У південно-східних та східних областях вдень місцями і на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 10-15°, у західних регіонах 7-12°; вдень 20-25°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях 17-22°, в Карпатах 13-18°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

В столиці та області мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°, в області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на весь робочий тиждень.

Прогноз погоди на червень

Синоптики повідомляють, що погода в Україні у червні 2023 року буде досить прохолодною. Середньомісячна температура очікується в межах від +18 до +23.

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