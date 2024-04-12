Тепло, але із дощами. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Погода в Україні в квітні 2024

Зазначимо, що у вівторок 9 квітня в Києві було зафіксовано два температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідає нормі 7 червня.

Раніше синоптики попередили, що на початку другої декади квітня очікуються кілька днів похолодання та дощі.

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