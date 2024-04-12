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Тепло, но с дождями. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 апреля, в Украине местами ожидаются дожди. А температура воздуха максимально поднимется до 26° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в юго-восточных областях днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы", - говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно северо-западным, 5-10 м/с.

Температура днем 15-20°, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму 21-26°; в Карпатах днем 10-15°.

Прогноз в Украине на 12 апреля (facebook.com/UkrHMC)

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Отметим, что во вторник 9 апреля в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствует норме 7 июня.

Ранее синоптики предупредили, что в начале второй декады апреля ожидаются несколько дней похолодания и дожди.

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