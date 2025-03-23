Тепло, але є нюанси. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Погода в березні в Україні

Ще на початку березня синоптики прогнозували теплу погоду на перший місяць весни.

У березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозувалася в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Говорячи про погоду останніми днями, то з середини березня в Україну прийшло похолодання. Зокрема, у західних регіонах навіть випав сніг. Потеплішало в країні, починаючи з 20 березня.

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