Тепло, но есть нюансы. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Завтра, 24 марта, в Украине будет теплая погода. Хотя местами вероятны дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Завтра в Украине дожди пройдут на западе и севере", - рассказала она.
В целом по всей стране будет тепло, +10...+16 градусов, хотя свежий воздух ожидается в полосе от Черниговской до Одесской областей, вероятен сильный ветер.
Свежий воздух ожидается в полосе от Черниговской до Одесской областей (t.me/PohodaNatalka)
В Киеве 24 марта будет дождь, сильный ветер и +11 градусов.
Еще в начале марта синоптики прогнозировали теплую погоду на первый месяц весны.
В марте 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозировалась в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.
Говоря о погоде в последние дни, то с середины марта в Украину пришло похолодание. В частности, в западных регионах даже выпал снег. Потеплело в стране, начиная с 20 марта.
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