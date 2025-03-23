Тепло, але є нюанси. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на 24 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра, 24 березня, в Україні буде тепла погода. Хоча місцями ймовірні дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра в Україні дощі пройдуть на заході та півночі", - розповіла вона. Загалом по всій країні буде тепло, +10...+16 градусів, хоча свіже повітря очікується в смузі від Чернігівської до Одеської областей, імовірний сильний вітер.



Свіже повітря очікується у смузі від Чернігівської до Одеської областей (t.me/PohodaNatalka) У Києві 24 березня буде дощ, сильний вітер і +11 градусів.