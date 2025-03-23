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Тепло, але є нюанси. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 23 березня 2025 11:40
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Тепло, але є нюанси. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Фото: синоптик дала прогноз на 24 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 березня, в Україні буде тепла погода. Хоча місцями ймовірні дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Завтра в Україні дощі пройдуть на заході та півночі", - розповіла вона.

Загалом по всій країні буде тепло, +10...+16 градусів, хоча свіже повітря очікується в смузі від Чернігівської до Одеської областей, імовірний сильний вітер.
Тепло, але є нюанси. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні
Свіже повітря очікується у смузі від Чернігівської до Одеської областей (t.me/PohodaNatalka)

У Києві 24 березня буде дощ, сильний вітер і +11 градусів.

Погода в березні в Україні

Ще на початку березня синоптики прогнозували теплу погоду на перший місяць весни.

У березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозувалася в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Говорячи про погоду останніми днями, то з середини березня в Україну прийшло похолодання. Зокрема, у західних регіонах навіть випав сніг. Потеплішало в країні, починаючи з 20 березня.

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