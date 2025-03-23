Тепло, але є нюанси. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні
Завтра, 24 березня, в Україні буде тепла погода. Хоча місцями ймовірні дощі та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра в Україні дощі пройдуть на заході та півночі", - розповіла вона.
Загалом по всій країні буде тепло, +10...+16 градусів, хоча свіже повітря очікується в смузі від Чернігівської до Одеської областей, імовірний сильний вітер.
Свіже повітря очікується у смузі від Чернігівської до Одеської областей (t.me/PohodaNatalka)
У Києві 24 березня буде дощ, сильний вітер і +11 градусів.
Погода в березні в Україні
Ще на початку березня синоптики прогнозували теплу погоду на перший місяць весни.
У березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозувалася в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.
Говорячи про погоду останніми днями, то з середини березня в Україну прийшло похолодання. Зокрема, у західних регіонах навіть випав сніг. Потеплішало в країні, починаючи з 20 березня.
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