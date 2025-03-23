Тепло, но есть нюансы. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на 24 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Завтра, 24 марта, в Украине будет теплая погода. Хотя местами вероятны дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра в Украине дожди пройдут на западе и севере", - рассказала она. В целом по всей стране будет тепло, +10...+16 градусов, хотя свежий воздух ожидается в полосе от Черниговской до Одесской областей, вероятен сильный ветер.



Свежий воздух ожидается в полосе от Черниговской до Одесской областей (t.me/PohodaNatalka) В Киеве 24 марта будет дождь, сильный ветер и +11 градусов.