Тепло, але не без дощів: прогноз погоди на сьогодні

В Україні буде хмарно з проясненнями.

Невеликий, а місцями помірний дощ очікується у західних, Одеській та Миколаївській областях, а вночі - і в більшості північних та центральних областей. На решті території України без істотних опадів.

Температура вночі очікується на рівні 3-8°, у східній частині та в Карпатах 0-5° тепла. Вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Київській області

В області також прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень без істотних опадів.

Температура в області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У столиці вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Зазначимо, що у трьох областях України сталися масштабні підтоплення.

Так, в Київській області через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.

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