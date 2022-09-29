Тепло до +27, але з дощами й туманом: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні сьогодні буде теплішою за попередні дні, місцями очікується до +27. При цьому місцями пройдуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні вночі очікуються дощі в північно-східних областях та на крайньому заході країни, а вдень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі.
При цьому на Закарпатті прогнозують помірний дощ, а вдень місцями значний та з грозою. На решті території без істотних опадів.
Також у південних, центральних та східних областях вночі та вранці буде туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. По Київській області вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ.
У самому Києві вночі можливий дощ, а вдень опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, а вдень +19 +21.
Нагадаємо, що на сьогодні ДСНС попередило українців про туман й погіршення видимості в деяких областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.