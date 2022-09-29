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Тепло до +27, але з дощами й туманом: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде теплішою, але з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні буде теплішою за попередні дні, місцями очікується до +27. При цьому місцями пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вночі очікуються дощі в північно-східних областях та на крайньому заході країни, а вдень у більшості районів Правобережжя невеликі дощі.

При цьому на Закарпатті прогнозують помірний дощ, а вдень місцями значний та з грозою. На решті території без істотних опадів.

Також у південних, центральних та східних областях вночі та вранці буде туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +10 +13 градусів, вдень +19 +22;
  • на заході вночі +9 +12, а вдень +17 +22 градуси;
  • у східних областях вночі +11 +15 градусів, вдень +19 +22;
  • на півдні країни вночі +14 +17, а вдень +23 +27 градусів;
  • у центральних областях вночі +10 +13 градусів, вдень +21 +23.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. По Київській області вночі без опадів, а вдень місцями невеликий дощ.

У самому Києві вночі можливий дощ, а вдень опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, а вдень +19 +21.

Нагадаємо, що на сьогодні ДСНС попередило українців про туман й погіршення видимості в деяких областях.

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