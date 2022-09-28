ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців попередили про туман й погіршення видимості: де очікувати негоду

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 13:41
Українців попередили про туман й погіршення видимості: де очікувати негоду Фото: українців попередили про туман й погіршення видимості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українців попередили про густий туман цієї ночі та вранці 29 вересня. Негода очікується у південних, центральних та східних областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Увага! Вночі та вранці 29 вересня у південних, центральних та східних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 28 вересня, в Україні очікуються дощі та грози. Водночас лише у Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі без істотних опадів.

Тим часом синоптики, відштовхуючись від аналізу показників температури за останні десятки років, пояснили якою може бути найближча зима в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана