Українців попередили про туман й погіршення видимості: де очікувати негоду

Українців попередили про густий туман цієї ночі та вранці 29 вересня. Негода очікується у південних, центральних та східних областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л ДСНС.

"Увага! Вночі та вранці 29 вересня у південних, центральних та східних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - пише пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 28 вересня, в Україні очікуються дощі та грози. Водночас лише у Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі без істотних опадів.

Тим часом синоптики, відштовхуючись від аналізу показників температури за останні десятки років, пояснили якою може бути найближча зима в Україні.

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