Тепло до +27, но с дождями и туманом: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью ожидаются дожди в северо-восточных областях и на последнем западе страны, а днем в большинстве районов Правобережья небольшие дожди.

При этом на Закарпатье прогнозируют умеренный дождь, а днем местами значительный и с грозой. На остальной территории без существенных осадков.

Также в южных, центральных и восточных областях ночью и утром будет туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в северных областях ночью +10 +13 градусов, днем +19 +22;

на западе ночью +9 +12, а днем +17 +22 градуса;

в восточных областях ночью +11 +15 градусов, днем +19 +22;

на юге страны ночью +14 +17, а днем +23 +27 градусов;

в центральных областях ночью +10 +13 градусов, днем +21 +23.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. В Киевской области ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

В Киеве ночью возможен дождь, а днем осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 +14 градусов, а днем +19 +21.