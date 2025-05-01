Тепло, але з дощами. Синоптики розповіли, де чекати опади 1 травня в Україні

Погода в Україні

Похолодання наприкінці минулого тижня було спричинене активним холодним атмосферним фронтом, який накрив країну 26-27 квітня. Саме він і став причиною зниження температури вдень.

Однак потепління, яке синоптики прогнозують на 1 травня, буде нетривалим. Уже 3-4 травня в Україну знову має прийти атмосферний фронт, що принесе зниження температури та короткочасні дощі.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня в Україні - читайте в матеріалі.

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