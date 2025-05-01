Тепло, но с дождями. Синоптики рассказали, где ждать осадки 1 мая в Украине

Погода в Украине

Похолодание в конце прошлой недели было вызвано активным холодным атмосферным фронтом, который накрыл страну 26-27 апреля. Именно он и стал причиной снижения температуры днем.

Однако потепление, которое синоптики прогнозируют на 1 мая, будет непродолжительным. Уже 3-4 мая в Украину снова должен прийти атмосферный фронт, который принесет снижение температуры и кратковременные дожди.

Подробнее о погоде до конца рабочей недели в Украине - читайте в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.