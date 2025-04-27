Чого чекати від погоди в Україні наприкінці квітня та на початку травня? Прогноз синоптиків

Погода в найближчі п'ять днів, які ознаменують кінець квітня і початок травня, буде різною. Синоптики розповіли, чи затримається похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок - вівторок, 28-29 квітня

У понеділок, 28 квітня, буде сонячно, без дощів. Вночі ймовірні заморозки до -3 градусів в:

Сумській, Чернігівській;

Харківській, Черкаській;

Житомирській, Винницькій.

У Донецькій області вночі буде в межах -1...+1 градусів. Найтепліше вдень буде на заході - у Львівській області, на Закарпатті, Прикарпатті, до +18. Навіть у Криму очікується не вище +14. В Києві вночі 0...-2, вдень +13...+15.

У вівторок, 29 квітня, сонячно, без опадів. Заморозки вночі ймовірні лише у Харківській області, в межах -1...-3. Вдень температура буде вищою, ніж 28 квітня.

В Києві вночі до +3, вдень до +17 градусів.Місцями у Миколаївській області до +20 градусів.

Найхолодніше, максимально до +16 градусів вдень буде у:

Харківській;

Херсонській, Одеській областях, в Криму.



Погода в Україні 28-29 квітня (meteo.gov.ua)

Середа, 30 квітня

У середу, 30 квітня в Україні буде тепло. Дощі ймовірні у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Черновіцькій, Одеській областях, на Закарпатті та Прикарпатті.

Вдень максимально температура підніметься на Закарпатті, Херсонській, Миколаївській областях, до +22. Заморозки вночі не очікуються, максимально до +10 градусів буде на Закарпатті.

Вдень найхолодніше буде в Сумській бласті, до +17 градусів. В Києві без опадів, вночі до +9, вдень до +19.

Погода в Україні 30 квітня (meteo.gov.ua)

Четвер - п'ятниця, 1-2 травня

У четверг, 1 травня, дощі пройдуть по всій території України, при цьому в більшості регіонів навіть з грозами. Вночі буде максимально до +11, в Луганській області.

Вдень, попри дощі максимально температура підніметься до +22 градусів - на півдні, сході, та південному сході.

В Києві пройдуть опади, вночі в межах +8...+10, вдень +12...+14. Саме в столиці вдень 1 травня буде найхолодніше.

У п'ятницю, 2 травня, дощі продовжуть йти по всій Україні, але не такої інтенсивності і без гроз. Температура трохи спаде: вдень не більше +20 градусів на Закарпатті і в Чернівецькій області.

Найтепліше вночі буде в Луганській області, до +11. В Києві дощ, вдень до +17 градусів.