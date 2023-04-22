Тепло, але дощ у кількох регіонах. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується дощ у східних, південних, центральних регіонах та в Сумській області. Температура повітря максимально підніметься до +17 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів.
Вітер
північний, 5-10 м/с.
Температура повітря
Як повідомлялось, погода у Карпатах 21 квітня погіршилася. Синоптики попереджали про небезпеку сходження снігових лавин.
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