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Тепло, але дощ у кількох регіонах. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 квітня, в Україні очікується дощ у східних, південних, центральних регіонах та в Сумській області. Температура повітря максимально підніметься до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер

північний, 5-10 м/с.

Температура повітря

  • у південній частині вдень 12-17°;
  • у східних областях 8-13°;
  • в Карпатах вдень 5-10° тепла.

Як повідомлялось, погода у Карпатах 21 квітня погіршилася. Синоптики попереджали про небезпеку сходження снігових лавин.

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