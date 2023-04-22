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Тепло, но дождь в нескольких регионах. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Фото: синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 апреля, в Украине ожидается дождь в восточных, южных, центральных регионах и в Сумской области. Температура воздуха максимально поднимется до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер

северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

  • в южной части днем 12-17°;
  • в восточных областях 8-13 °;
  • в Карпатах днем 5-10 ° тепла.

Как сообщалось, погода в Карпатах 21 апреля ухудшилась. Синоптики предупреждали об опасности схождения снежных лавин.

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