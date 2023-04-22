Тепло, но дождь в нескольких регионах. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Сегодня, 22 апреля, в Украине ожидается дождь в восточных, южных, центральных регионах и в Сумской области. Температура воздуха максимально поднимется до +17 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно с прояснениями. В южной части, восточных, большинстве центральных и Сумской областях небольшие, местами умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер
северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха
Как сообщалось, погода в Карпатах 21 апреля ухудшилась. Синоптики предупреждали об опасности схождения снежных лавин.
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