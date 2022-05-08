Тепло до +22, но местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Западные и северные регионы Украины сегодня, 8 мая, накроют дожди с грозами. Однако температура воздуха останется стабильной, похолоданий не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В столице и Киевской области сегодня днем пройдут грозовые дожди. Ветер юго-восточный до 5-10 м/с. Температура по области и в Киеве ночью будет +6 +10 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут до +19 +22 градусов.

По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и местами центральных регионах будет влажно. В этих областях ожидаются дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украине может ухудшиться погода на выходных. В частности, ожидаются ночные заморозки в некоторых регионах.

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