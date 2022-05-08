Тепло до +22, але місцями грози: прогноз погоди на сьогодні

Західні та північні регіони України сьогодні, 8 травня, накриють дощі з грозами. Проте температура повітря залишиться стабільною, похолодань не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у західних, північних та подекуди центральних регіонах буде волого. У цих областях очікуються дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме:
У столиці та Київській області сьогодні вдень пройдуть грозові дощі. Вітер південно-східний до 5-10 м/с. Температура по області та у Києві вночі буде +6 +10 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +19 +22 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україні може погіршитися погода на вихідних. Зокрема, очікуються нічні заморозки у деяких регіонах.
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