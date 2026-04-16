Тепло до +19 і локальні дощі: в яких регіонах сьогодні чекати опади

07:00 16.04.2026 Чт
2 хв
Кому варто приготувати парасольки?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 16 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 16 квітня, в Україні очікується тепла весняна погода з комфортною температурою повітря. Втім, у частині регіонів пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні в Україні "буде розкішно тепло".

"Зараз взагалі краса - і спеки нема, і вдень не холодно, а спати вночі приємно свіжо", - зазначила синоптик.

Протягом дня температура повітря становитиме +12+19 градусів. На сході, півдні та в більшості центральних областей очікується суха та сонячна погода. Водночас у західних, північних регіонах та на Вінниччині можливі невеликі дощі.

В Укргідрометцентрі уточнили, що у більшості областей погоду визначатиме поле високого тиску, тоді як на захід і північ впливатиме атмосферний фронт. Саме тому там місцями прогнозуються опади. Вітер переважно південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

У нічні години температура повітря становитиме +3…+8 градусів, удень підвищиться до +14…+19.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, удень можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +3…+8, вдень +14…+19 градусів; у Києві вночі +6…+8, вдень +16…+18.

Фото: карта погоди в Україні на 16 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.

Також стало відомо, яким погодним рекордом вразив експертів березень у Києві (такого не бачили 135 років).

Крім того, РБК-Україна публікувало детальний прогноз погоди до кінця тижня.

