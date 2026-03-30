Тепло до +19, але дощитиме: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 30 березня, буде тепла погода - до +19 градусів. Однак очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно, очікуються дощі.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вдень 9-14°, у західних областях 6-11°; на півдні та сході країни 14-19°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень дощ.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 9-14°, у Києві 9-11°.
