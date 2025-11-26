UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Тепло до +17, але з сильним вітром: синоптики попередили про нетипову погоду сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

В Україні сьогодні, 26 листопада, очікується тепла погода, у деяких регіонах температура підніметься до +17 градусів. Проте не обійдеться без сильного вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За словами Діденко, в Україні буде досить тепло, протягом дня очікується +8+12 градусів, на півдні дуже тепло, +12+17 градусів. Лише в західній частині - свіжіше +4+9 градусів.

Діденко зазначила, що характерною ознакою дня буде сильний південний вітер. Опади прогнозуються лише на крайньому заході через вплив атмосферних фронтів циклону Wolfgang

Як пояснили в Укргідрометцентрі, сьогодні погоду в країні формуватиме тепла повітряна маса з південних напрямків, яка зумовить у більшості областей відповідно й дуже теплу погоду, особливо в південній частині. 

Територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не прогнозується, лише на крайньому заході країни з наближенням фронтального розділу із заходу вдень очікуються невеликий дощ.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітряно, вдень до +9+10 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Також метеорологи підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

А ще варто дізнатися, які кліматичні тенденції викликають найбільше занепокоєння у вчених, що відбувається з погодою в Антарктиді та чи може танення льодовиків становити загрозу для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні