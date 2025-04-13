"Теплий прийом" для окупантів. Військові показали, як розгромили техніку РФ

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що за останню добу, з 12 на 13 квітня, російські окупанти зазнали великих втрат у війні проти України. Зокрема, українські сили знищили понад тисячу російських солдатів, а також знищили значну кількість техніки ворога.

Зокрема, українські війська ліквідували більше ніж 70 артилерійських систем, сотні ворожих дронів оперативно-тактичного рівня та чимало одиниць автотехніки.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 16:00 на фронті від початку доби відбулося більш як 80 бойових зіткнень.

Військові визначили, що найбільш активно ворог діяв на Покровському напрямку. Детальніше про те, що сьогодні відбувається по лінії фронту в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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