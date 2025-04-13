"Теплый прием" для оккупантов. Военные показали, как разгромили технику РФ

Потери армии РФ

Напомним, что за последние сутки, с 12 на 13 апреля, российские оккупанты понесли большие потери в войне против Украины. В частности, украинские силы уничтожили более тысячи российских солдат, а также уничтожили значительное количество техники врага.

В частности, украинские войска ликвидировали более 70 артиллерийских систем, сотни вражеских дронов оперативно-тактического уровня и немало единиц автотехники.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 16:00 на фронте с начала суток произошло более 80 боевых столкновений.

Военные определили, что наиболее активно враг действовал на Покровском направлении. Подробнее о том, что сегодня происходит по линии фронта в Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

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