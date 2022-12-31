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Тепліше за норму: прогноз синоптиків на січень 2023 року

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Україна, Субота 31 грудня 2022 09:15
Тепліше за норму: прогноз синоптиків на січень 2023 року Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на січень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 0-5 градусів морозу, в Криму 1-2 градусів тепла, що на 1-1,5 градусів вище за норму. У східних та північно-східних областях - близько до норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 28-62 мм, в гірських районах Закарпаття та Криму 77-79 мм, що в межах норми (80-120%).

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря складає 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури 23-37 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах 38-39,9 градусів морозу, Черкаської та Луганської областей 40-41.9 градусів, на узбережжі Криму місцями 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів тепла, у Чернігівській, Сумській областях та на високогір᾿ї Карпат місцями 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, на високогір᾿ї Карпат та Криму до 125 мм.

Нагадаємо, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Метеорологічна осінь у столиці завершилась 16 листопада, а вже наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження, що означає початок метеорологічної зими.

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