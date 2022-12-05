Кліматологи підбили підсумки цьогорічної осені в Києві

Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення - 2,0 градусів.

Найхолодніше восени 2022 року у Києві було 20 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,0 градусів морозу, а найтепліше - 18 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла 22,1 градусів тепла.

Метеорологічна осінь у столиці завершилась 16 листопада, а вже наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження, що означає початок метеорологічної зими.

За вересень-листопад у Києві випало 206 мм опадів, що дорівнює 137% кліматичної норми.