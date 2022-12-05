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Кліматологи підбили підсумки цьогорічної осені в Києві

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 10:25
Кліматологи підбили підсумки цьогорічної осені в Києві Фото: погода осені 2022 року в Києві була близькою до норми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення - 2,0 градусів.

Найхолодніше восени 2022 року у Києві було 20 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,0 градусів морозу, а найтепліше - 18 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла 22,1 градусів тепла.

Метеорологічна осінь у столиці завершилась 16 листопада, а вже наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження, що означає початок метеорологічної зими.

За вересень-листопад у Києві випало 206 мм опадів, що дорівнює 137% кліматичної норми.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градусів, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

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