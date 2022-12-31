Теплее нормы: прогноз синоптиков на январь 2023 года

В январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, в горных районах Закарпатья и Крыма 77-79 мм, что в пределах нормы (80-120%). Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла. Абсолютный минимум температуры - 23-37 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и Карпатах 38-39,9 градусов мороза, Черкасской и Луганской областей 40-41,9 градусов, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры - 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов тепла, в Черниговской, Сумской областях и на высокогорье Карпат местами 8-9 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье до 89 мм, на высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.