Тепліше за норму на 12 градусів: у Києві зафіксували ще три температурні рекорди

У середу 10 квітня в Києві були зафіксовані три температурні рекорди. За багаторічними показниками температура повітря перевищена на 12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 14,1 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 2016 року перевищено на 1,3 градусів.

Максимальна температура повітря досягла 26,0 градусів тепла, що на 1,9 градусів вище попереднього рекордного показника 1973 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 2,9 градусів, а кліматичну норму - на 12,1 градусів.

Рекордне тепло у світі

Нагадаємо, середня температура приземного повітря в березні 2024 року склала 14,14 градусів, що на 0,1 градусів вище за попередній максимум, встановлений у березні 2016 року. Це десятий місяць поспіль, який є найтеплішим у світі за всю історію спостережень.

Директор Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA Гевін Шмідт перерахував кілька ймовірних причин аномалії: ефект Ель-Ніньйо, зменшення охолодження частинок діоксиду сірки, опади від виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року та посилення сонячної активності у наближенні до сонячного максимуму.