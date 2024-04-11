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Теплее нормы на 12 градусов: в Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда

Украина, Четверг 11 апреля 2024 10:54
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Теплее нормы на 12 градусов: в Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда Фото: в Киеве ¦обновлены три температурных рекорда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В среду 10 апреля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха превышена на 12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, она не опустилась ниже 14,1 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение 2016 превышено на 1,3 градуса.

Максимальная температура воздуха достигла 26,0 градусов тепла, что на 1,9 градусов выше предыдущего рекордного показателя 1973 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градусов, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 2,9 градусов, а климатическую норму - на 12,1 градусов.

Рекордное тепло в мире

Напомним, средняя температура приземного воздуха в марте 2024 года составила 14,14 градусов, что на 0,1 градусов выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года. Это десятый месяц подряд, который является самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Директор Института космических исследований имени Годдарда NASA Гэвин Шмидт перечислил несколько вероятных причин аномалии: эффект Эль-Ниньо, уменьшение охлаждения частиц диоксида серы, осадки от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года и усиление солнечной активности.

Напомним, среднемесячная температура воздуха марта в Киеве составила 4,8 градусов, что выше климатической нормы на 2,3 градусов. В рейтинге самых теплых март этого года занял 12-ю позицию.

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