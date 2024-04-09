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"Енергоатом" відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба Росії приховати власні наміри

Вівторок 09 квітня 2024 10:12
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"Енергоатом" відреагував на удари дронів по ЗАЕС: спроба Росії приховати власні наміри Фото: в "Енергоатомі" відреагували на удари дронів по ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вивела свою пропаганду на новий рівень. Звинувачення в бік України в ударах дронів по ЗАЕС мають на меті спроби приховати власні наміри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".

Як відзначає "Енергоатом", Росія маніпулює думкою МАГАТЕ, а також світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушені ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

"Кремлівські брехливі заяви щодо нібито атак дронами з боку України є нічим іншим, як спробою приховати власні наміри здійснити теракт або приховати серйозні аварійні події, що вже сталися на станції", - додає "Енергоатом".

Причинами російського ІПСО є:

  • окупації ЗАЕС;
  • перетворення станції на військову базу;
  • недопуск працівників МАГАТЕ на окремі обʼєкти станції;
  • недопуск кваліфікованого українського персоналу;
  • ігнорування ухвалених резолюцій.

Єдиним шляхом недопущення аварії є:

  • виконання резолюції МАГАТЕ;
  • виведення російських терористів зі станції;
  • передача ЗАЕС під контроль України;
  • розмінування прилеглих територій.

"Захоплення росіянами Запорізької атомної електростанції є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й відвертим актом ядерного тероризму. Небезпечна гра окупантів на ядерному об'єкті має припинитися", - додає "Енергоатом".

Що передувало

7 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про атаку невідомого безпілотника по території та одному з захисних куполів окупованої Запорізької АЕС. Російський "Росатом" одразу звинуватив Київ в нібито трьох атаках дронів, втім в Головному управленні розвідки Міноборони України відкинули ці звинувачення.

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