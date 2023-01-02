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Тепліше, ніж навесні. Синоптик попередила про завтрашню "спеку"

Фото: завтра в Україні очікується аномально тепла погода (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 3 грудня, в Україні збережеться аномально тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Україні

Температура

Температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7...+12 градусів, на південному заході та в південній частині +9...+14 градусів", - розповіла вона.

Опади

Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення.

"На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі", - додала Діденко.

Вітер

Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.

Погода в Києві

"У Києві 3 січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати", - каже синоптик.

За її словами, опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.

Як повідомлялось, Новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.

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