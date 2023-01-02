Теплее, чем весной. Синоптик предупредила о завтрашней "жаре"

Во вторник, 3 декабря, в Украине сохранится аномально теплая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Температура
Температура воздуха в течение дня в Украине будет +7...+12 градусов, на юго-западе и в южной части +9...+14 градусов", - рассказала она.
Осадки
Осадки какие-нибудь существенные завтра маловероятны в большинстве областей, на юге, востоке и в центре - солнечные прояснения.
"На Закарпатье и Карпатах возможны локальные небольшие дожди", - добавила Диденко.
Ветер
Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.
"В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако уже воздух станет постепенно "съезжать", - говорит синоптик.
По ее словам, осадки маловероятны, но увеличится облачность.
Как сообщалось, Новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.
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