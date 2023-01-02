Тепліше, ніж навесні. Синоптик попередила про завтрашню "спеку"
У вівторок, 3 грудня, в Україні збережеться аномально тепла погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в Україні
Температура
Температура повітря впродовж дня в Україні становитиме +7...+12 градусів, на південному заході та в південній частині +9...+14 градусів", - розповіла вона.
Опади
Опади якісь суттєві завтра малоймовірні в більшості областей, на півдні, сході та в центрі - сонячні прояснення.
"На Закарпатті та в Карпатах можливі локальні невеликі дощі", - додала Діденко.
Вітер
Вітер очікується західний, північно-західний, помірний, часом рвучкий, як навесні.
Погода в Києві
"У Києві 3 січня ще буде тепло, до +9 градусів, проте вже повітря стане поступово "з'їжджати", - каже синоптик.
За її словами, опади малоймовірні, але збільшиться хмарність.
Як повідомлялось, Новий рік в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса, що відповідає погоді середини квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.