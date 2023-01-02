Теплее, чем весной. Синоптик предупредила о завтрашней "жаре"

Во вторник, 3 декабря, в Украине сохранится аномально теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Температура

Температура воздуха в течение дня в Украине будет +7...+12 градусов, на юго-западе и в южной части +9...+14 градусов", - рассказала она.

Осадки

Осадки какие-нибудь существенные завтра маловероятны в большинстве областей, на юге, востоке и в центре - солнечные прояснения.

"На Закарпатье и Карпатах возможны локальные небольшие дожди", - добавила Диденко.

Ветер

Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.

Погода в Киеве

"В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако уже воздух станет постепенно "съезжать", - говорит синоптик.

По ее словам, осадки маловероятны, но увеличится облачность.