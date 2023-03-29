Тепліше, але зі снігом. Синоптики дали прогноз на завтра та назвали регіони, де чекати опади

Завтра, 30 березня, в Україні буде значно тепліше: хоча вночі може розігратися мороз до 8 градусів, вдень температура підніметься до +12 градусів. А опади у вигляді снігу, а вдень у вигляді дощу, варто чекати у східних та Запорізьких областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями. У східних та Запорізькій областях мокрий сніг, вдень з дощем; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла. На решті території без опадів.

Як повідомлялось, у середу, 29 березня, у Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погіршення погоди. При цьому водіїв просять без потреби не виїжджати.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, коли в Україні знову потеплішає.

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