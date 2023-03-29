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Тепліше, але зі снігом. Синоптики дали прогноз на завтра та назвали регіони, де чекати опади

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 30 березня, в Україні буде значно тепліше: хоча вночі може розігратися мороз до 8 градусів, вдень температура підніметься до +12 градусів. А опади у вигляді снігу, а вдень у вигляді дощу, варто чекати у східних та Запорізьких областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У східних та Запорізькій областях мокрий сніг, вдень з дощем; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла. На решті території без опадів.

Температура повітря

  • вночі 3-8° морозу, на крайньому півдні країни близько 0°;
  • вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті до 12°;
  • в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° тепла.

Ожеледиця та вітер

Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомлялось, у середу, 29 березня, у Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погіршення погоди. При цьому водіїв просять без потреби не виїжджати.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, коли в Україні знову потеплішає.

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