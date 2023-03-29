У Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погоду. Водіїв просять не виїжджати

У середу, 29 березня, у Києві встановлено жовтий рівень небезпеки через погіршення погоди. При цьому водіїв просять без потреби не виїжджати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Станом на 7:00 в столиці спостерігається морозна, дуже вітряна погода. Пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах та тротуарах ожеледиця. Рівень небезпечності метеорологічних явищ - жовтий", - йдеться в повідомленні.

При цьому для усунення наслідків нічного снігопаду та ожеледиці "Київавтодор" вивів на шляхи столиці понад 150 одиниць спеціальної техніки та 200 працівників.

"Прохання до водіїв приватного автотранспорту - не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автівки обабіч доріг - не заважайте працювати спецтехніці. Міський транспорт працює в штатному режимі. Пішоходам - будьте обережні на тротуарах", - сказав начальник КМВА Сергій Попко,