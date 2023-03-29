Теплее, но со снегом. Синоптики дали прогноз на завтра и назвали регионы, где ждать осадки

Завтра, 30 марта, в Украине будет значительно теплее: хотя ночью может и разыграться мороз до 8 градусов, днем температура поднимется до +12 градусов. А осадки в виде снега, а днем в виде дождя, стоит ждать в восточных и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.

Облачно с прояснениями. В восточных и Запорожской областях мокрый снег, днем с дождем; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. На остальной территории без осадков.

Как сообщалось, в среду, 29 марта, в Киеве установлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. При этом водителей просят без нужды не выезжать.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украине снова потеплеет.

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