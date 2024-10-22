Теплі зими та посушливе літо. Що відбувається в Україні через зміни клімату

Через глобальне потепління в Україні фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Прискорюють кліматичні зміни і викиди парникових газів через війну РФ проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перша заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Що відбувається в Україні через глобальне потепління

Існує безліч причин, які спричиняють глобальні зміни клімату. Основною з них є діяльність людей. Через кліматичні зміни в Україні, як і в усьому світі, також відбувається низка змін, каже Олена Крамаренко.

"В Україні ми спостерігаємо теплі зими, посушливе літо, відсутність опадів. Вже в цьому році це призвело до обміління деяких річок", - зазначає вона.

Через це всі ми маємо ощадливо використовувати природні ресурси і тим самим зменшувати негативний вплив на довкілля, відзначає співрозмовниця. Також треба навчати дітей з раннього віку сортувати сміття.

Як на зміни клімату впливає війна РФ проти України

Війна в Україні також впливають на посилення глобального потепління.

"Через війну збільшилися викиди парникових газів. Ці викиди сприяють підсиленню глобального потепління та прискоренню кліматичних змін, і це вимагає міжнародної реакції. Протягом лише одного року війни викиди досягли рівня, який перевищує річні показники деяких країн", - зауважує Крамаренко.

За її словами, сумарна кількість викидів, спричинених війною на даний момент (виключно військові викиди CO2), вже зараз складає 180 ммільйонів тонн CO2-еквіваленту.

"Для порівняння, це більше, ніж річні викиди таких країн, як Австрія (73,4 млн тонн), Норвегія (72,1 млн тонн) та Румунія (102,7 млн тонн). Це вкотре говорить нам про те, який колосальний вплив воєнних дій іде на збільшення обсягів парникових газів. Це ставить під загрозу міжнародні зусилля по зменшенню викидів у атмосферу, по боротьбі з глобальним потеплінням", - підкреслює заступниця міністра.

Вона також зазначає, що це також слугує нагадуванням про те, що війни можуть мати довготривалі наслідки для екологічної стабільності планети. Це вимагає від світової спільноти рішучих кроків для зменшення таких впливів і впровадження стратегій відновлення та адаптації.